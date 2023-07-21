Подмосковье 21 июля 2023, 10:38 Центральную котельную модернизировали в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Мощность центральной котельной в Мытищах выросла после модернизации. Также увеличилась производительность системы теплоснабжения.

Первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи Олег Сотник проверил готовность котельной к отопительному сезону.

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«Подготовлено надежное современное и качественное оборудование. „Мытищинская теплосеть“ приложила много усилий, проведена большая работа, мы с уверенностью входим в зиму», — отметил Олег Сотник.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Подготовку к отопительному периоду в Мытищах завершат к середине сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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