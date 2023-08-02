Подмосковье 02 августа 2023, 11:08 Центральную клиническую больницу отремонтируют в Реутове Официальный сайт ГБУЗ МО «Центральная городская клиническая больница города Реутов»

Читать 360tv в

Поиск подрядчика на ремонт центральный клинической больницы стартовал в Реутове. Завершить работы планируют в этом году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет реконструкцию здания на улице Ленина, обустроит дорожное покрытие, проведет озеленение и другие работы.

Реклама

Ремонт проведут по государственной программе Подмосковья «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет бюджетов региона и округа.

Закупку на проведение работ опубликовали на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».