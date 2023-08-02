02 августа 2023, 11:08
Центральную клиническую больницу отремонтируют в Реутове
Поиск подрядчика на ремонт центральный клинической больницы стартовал в Реутове. Завершить работы планируют в этом году.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет реконструкцию здания на улице Ленина, обустроит дорожное покрытие, проведет озеленение и другие работы.
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Ремонт проведут по государственной программе Подмосковья «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет бюджетов региона и округа.
Закупку на проведение работ опубликовали на портале ЕАСУЗ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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