Центральную канализацию планируют построить в поселке Лесной городок Одинцовского округа в 2025 году

Жители поселка Лесной городок в Одинцовском округе пожаловались на запах от нечистот. На территории населенного пункта более 600 домовладений. Большинство из них оборудованы септиками, однако есть и те, кто сливают нечистоты прямиком в ливневку. Штраф за такое нарушение составляет всего пять тысяч рублей.

Источник фото: телеканал «360»

«Полиция приезжала, Роспотребнадзор, писали в „Добродел“, обращались в администрацию, вот сегодня приехал наш глава администрации, с которым мы пытаемся решить вопрос центральной канализации в поселке», — говорит местная жительница Елена Ерохина.

Источник фото: телеканал «360»

Проект — дорогостоящий, но сотрудники администрации уже начали собирать документы для получения субсидии от региона. А местных жителей попросили подать заявку через портал государственных и муниципальных услуг, чтобы определить точное количество абонентов.

По плану разработка проекта займет около года, после чего создадут дорожную карту и приступят к строительству. Окончательно центральная канализация в поселке может появиться уже в 2025 году.

Источник фото: телеканал «360»

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