Центральную больницу Реутова пополнили почти 100 специалистов

Порядка ста новых медицинских работников пополнили ряды специалистов центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Реутова в 2022 году. Об этом рассказали в городской администрации и добавили, что кадровый вопрос по-прежнему стоит на повестке дня в региональной медицине.

«Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе „Модернизация первичного звена“. На работу в реутовскую больницу поступили медицинские сестры, врачи кардиологи, акушеры-гинекологи, хирурги психолог и другие. С начала года здесь трудоустроены уже 89 медицинских работников», — отметили в администрации Реутова.

Для врачей, которые трудоустроены на территории Подмосковья, действует ряд мер социальной поддержки. Например, для них доступны сертификаты по программе «Социальная ипотека». За прошлый год их получили пять медиков из ЦГКБ Реутова. Это те специалисты, которым нужно было предоставить жилье.

Кроме льготной ипотеки, врачам, приехавшим из других городов, дают компенсацию за аренду квартиры или же предоставляют служебное жилье безвозмездно. В каждом отдельном муниципальном округе Подмосковья существуют свои льготы — например, дополнительный пакет социальной поддержки или же комната в общежитии.