Подмосковье 03 декабря 2023, 07:30 Центральному аэрогидродинамическому институту в Жуковском исполнилось 105 лет Дмитрий Павлов

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Центральный аэрогидродинамический институт в Жуковском отпраздновал 105-летие. Торжественное собрание в честь этого события прошло во Дворце культуры. Работников ЦАГИ поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его речь зачитал зампред городского Совета депутатов Сергей Рязанов.

«Мы гордимся тем, что в Подмосковье живут и работают люди, способные на таком высоком уровне двигать вперед науку и технику», — заявил глава региона в письме.

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«Наш коллектив — это настоящая подъемная сила института. Спасибо каждому за искреннюю любовь к делу», — поблагодарил гендиректор института Кирилл Сыпало.

Лучших сотрудников института наградили, после чего прошел праздничный концерт.

ЦАГИ основали 1 декабря 1918 года в Москве. С 1935 года его перевели в Жуковский. Сейчас в распоряжении института находится более 60 аэродинамических труб и испытательных стендов для исследования прочности, акустики, аэрогидродинамики и динамики летательных аппаратов.

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