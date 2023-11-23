Подмосковье 23 ноября 2023, 18:34 Центральная школа искусств в Химках отправит гумпомощь детскому дому в Луганске Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Сотрудники и воспитанники Центральной детской школы искусств городского округа Химки собрали гуманитарную помощь для детского дома в Луганске. «Волонтеры культуры» вскоре доставят посылки в новый регион.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Питание, подгузники, средства для ухода за малышами, книги и игрушки для детского дома закупили на средства школьного фонда, который создали сотрудники учреждения.

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«Я надеюсь, что такие инициативы будут развиваться и привлекать все большее число жителей. Они помогают сформировать чувство единства и гражданской ответственности. Помощь детским домам, безусловно, является одним из ключевых направлений благотворительности. Ведь забота о детях — это залог будущего нашего общества», — отметила муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Комплексная поддержка семей участников специальной военной операции работает в Химках на постоянной основе. Волонтеры ресурсного центра ежедневно оказывают всестороннюю помощь. Так, жители Химок собрали более 150 тонн гуманитарного груза в рамках акции «Доброе дело».

Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей находится по адресу: улица 9 Мая, 18Б. Он работает по будням с 11:00 до 19:00 и по выходным с 12:00 до 16:00. Также действует горячая линия: +7 (495) 793-09-88.

«Партия „Единая Россия“ с первых дней спецоперации организовала работу по сбору гуманитарных грузов. К этой инициативе подключились волонтеры, неравнодушные жители Химок, предприниматели и депутаты. Такая помощь — это проявление гражданской ответственности и солидарности со стороны россиян. Ведь если каждый из нас будет стремиться помочь тем, кто нуждается, наш мир станет намного лучше», — сказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками специальной военной операции. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени.

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