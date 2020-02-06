Центральная площадка «Активного долголетия» откроется в Пущине в феврале. Там бесплатно покажут кино и научат танцам

В городском округе Пущино 27 февраля состоится открытие клуба на базе Центра культурного развития «Вертикаль». Именно он станет центральной площадкой и местом притяжения для пущинцев старшего поколения. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Более 150 человек присоединились к губернаторской программе «Активное долголетие» в 2019 году в Пущине. Горожане серебряного возраста посещают бесплатные занятия по физкультуре, йоге, скандинавской ходьбе, обучаются компьютерной грамотности.

Пенсионерка Марина Голикова признается, что ходит на все возможные занятия. «Посещаю все что можно, ни от чего не отказываюсь. У нас тут и для спины гимнастика, цигун, жим лам (тибетская гимнастика — прим. ред.), компьютерная грамотность. Это удивительно! Я на старости лет научилась оплачивать свои счета через телефон», — рассказала Марина Голикова.

Во Дворце спорта «Ока» пенсионеры Пущина бесплатно играют в бадминтон и занимаются плаванием. Участница программы «Активное долголетие» Любовь Журавлева констатирует, что с началом занятий перестала бегать по больницам.

«Я с сожалением смотрю на тех людей, которые еще не созрели, чтобы заниматься. Здесь мы очень много черпаем для себя полезного, того, чего нам не хватало в молодости. Я буду заниматься, насколько у меня хватит сил», — пообещала Любовь Журавлева.

Проект стремительно развивается. Ожидается, что в этом году число его участников увеличится минимум вдвое. Центральной площадкой и местом притяжения пущинцев серебряного возраста станет клуб «Активное долголетие» в центре культурного развития «Вертикаль», и старшее поколение пущинцев будет заниматься хореографией, вокалом, пением и творчеством в новых просторных помещениях.

Глава городского округа Алексей Воробьев отметил, что в «Вертикали» есть несколько больших помещений универсального характера. Сейчас на базе ЦКР функционируют творческие кружки, и в планах — увеличить их количество и направления.

«Будем стараться эту задачу исполнить. Прекрасно понимаем, для чего мы это делаем: даем возможность пенсионерам проводить активный досуг, заниматься спортом и кружковой деятельностью», — пояснил Алексей Воробьев.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Директор «Вертикали» Виктория Сергеева добавила, что будут использованы два помещения — музыкальная гостиная и хореографический зал. В новом клубе появится еще три вида активностей: вокал, танцевальное и спортивные направления. Будет развиваться и творческое направление.

«Предполагаем, что будут проходить мастер-классы и рисование. В кинозале возможны бесплатные кинопоказы для пожилых людей. В фойе оборудуем зону отдыха. Приложим все силы, чтобы людям было удобно и комфортно», — сделала акцент Виктория Сергеева и обратила внимание на то, что специалисты центра всегда помогут людям найти себя в творческом направлении.

Руководитель отдела социальной защиты населения городского округа Пущино Александра Мещерякова назвала новые просторные помещения клуба «Активное долголетие» замечательной возможностью проводить занятия хореографией в зале с большими зеркалами, смотреть фильмы в уютном кинозале, посещать занятия вокала и хорового пения.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

До праздничного открытия предстоит закупка дополнительной мебели, диванов, стендов, брендирование стен в помещениях для занятий.

Глава Пущина Алексей Воробьев рассказал, что для экскурсионных поездок пожилых жителей Пущина готовится специальный автобус. Он также должен быть готов к 27 февраля.

С обновленным расписанием работы всех направлений клуба жители Пущина смогут ознакомиться на портале «Активное долголетие», на информационных стендах центра «Вертикаль» и на стендах социально-реабилитационного отделения.