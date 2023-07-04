Подмосковье 04 июля 2023, 16:32 Центральная детская школа искусств в Химках закупила новое оборудование и музыкальные инструменты

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Центральная детская школа искусств в Химках закупила новое оборудование и музыкальные инструменты к учебному году. На это в рамках нацпроекта «Культура» выделили 17,5 миллиона рублей.

«Все контракты заключены. Мы купили очень много музыкальных инструментов. Это и народные, и струнные, и духовые инструменты, для того чтобы пополнить наши оркестры», — рассказала директор Центральной детской школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

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Она добавила, что школа также приобрела современное оборудование, в том числе интерактивные панели для всех теоретических классов и одного художественного.

Сейчас школа закрыта на ремонт. Оценить обновленные классы и оборудование ученики смогут 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что педагоги школ искусств получат доплаты.

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