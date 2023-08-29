Подмосковье 29 августа 2023, 08:41 Центральная больница в Домодедове получила новое эндоскопическое оборудование Телеканал «360»

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Новое эндоскопическое оборудование поступило в Домодедовскую центральную городскую больницу — два гастроскопа и эхоскоп. Чтобы работать на последнем аппарате, руководство больницы направит одного врача на обучение.

Благодаря новому гастороскопу можно обследовать желудок, пищевод и верхние отделы двенадцатиперстной кишки. Новый аппарат позволяет видеть изображения Full HD качестве. На одной эндоскопической стойке врачи могут осмотреть семь пациентов в день.

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«Руководство понимает необходимость обновление эндоскопического парка. Мы радеем за наше отделение, [у нас есть желание] работать с пациентами и на благо нашей больницы», — поделилась заведующая эндоскопическим отделением Домодедовской центральной городской больницы Татьяна Романова.

Ранее эндоскопическое отделение располагалось в хирургическом корпусе больницы, где сейчас идет ремонт. После его окончания медицинские работники будут работать в условиях, соответствующих всем стандартам.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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