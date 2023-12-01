Подмосковье 01 декабря 2023, 14:44 Центральная библиотека в Дмитрове отпраздновала 105-летие Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Дмитровская центральная уездная библиотека открылась в 1918 году. В 2023-м обновленное учреждение отпраздновало 105-летие.

С юбилеем коллектив библиотеки поздравил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. Он вручил награды семи сотрудникам, проработавшим в библиотеке более 20 лет.

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«В прошлом году благодаря президентскому гранту мы провели масштабную реконструкцию нашей библиотеки и закупили современное оборудование, а за счет местного бюджета сделали ремонт. За более чем век работы она несколько раз переезжала в новые здания, обновлялся книжный фонд, менялись читатели и сотрудники, но одно оставалось неизменным — высокий профессионализм работников библиотеки и их верность профессии», — отметил Илья Игоревич.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Гостями праздника также стали депутат Московской областной Думы Николай Черкасов, начальник Управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского округа Ирина Костышина, председатель регионального отделения международной общественной организации «Союз православных женщин» Светлана Тягачева и президент Российской государственной библиотеки Виктор Федоров.

Интересно, что среди читателей Дмитровской библиотеки были глава Российского Императорского Дома Великая княгиня Мария Романова, революционер Петр Кропоткин, государственный деятель Михаил Голицын, издатель Никита Струве, историк Виктор Москвин.

Отметим, что самым старым изданием, хранящемся в библиотеке, является альбом с видами Санкт-Петербурга и Москвы 1792 года. Самая тяжелая книга в фонде — «История государства Российского» Карамзина, ее вес — восемь килограммов. А самая легкая — экземпляр из «Миниатюрной пушкинианы», весом не более пяти грамм.

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