Подмосковье 26 мая 2023, 15:33 Центральная библиотека Лобни получила статус IT-кластера

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Центральная библиотека Лобни получила статус IT-кластера в рамках регионального проекта Министерства туризма и культуры Московской области. Сотрудники библиотеки обучают читателей монтажу в программе Adobe Premiere Pro.

Чтобы получить статус IT-кластера, сотрудники библиотеки презентовали свой проект на ВДНХ. Они рассказали, как обучают актеров театральной мастерской Милены Домингес «Голоса». Эта студия работает на базе центральной библиотеки города уже третий год.

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«Приоткрыть ребятам особенности и фишки профессий монтажера и оператора было моей задачей. Обладая этой информацией, впоследствии они смогут сделать собственный качественный продукт», — рассказал IT-специалист библиотечной системы Лобни Михаил Карасев.

Участники проекта отсняли видео и смонтировали ролик ко Дню Победы. Так, они познакомились со всеми техническими этапами видеопроизводства.

За проделанную работу участники проекта получили памятные сертификаты, а централизованная библиотечная система городского округа Лобня — благодарственное письмо министра туризма и культуры Московской области.

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