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    23 декабря 2021, 15:58

    Кровлю, фасад и отделку Центра здоровья улучшили в Воскресенске

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Центр здоровья отремонтировали в районной больнице Воскресенска. Там улучшили кровлю, фасад, внутреннюю отделку и инженерные коммуникации.

    Кровлю, фасад и отделку Центра здоровья улучшили в Воскресенске | Изображение 1

    Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, ремонт выполнили за четыре месяца.

    Нам было важно создать такие условия, чтобы медицинским специалистам было комфортно работать, жителям — заниматься здоровьем

    Светлана Стригункова.

    В Центре здоровья проводят диспансеризацию, профосмотры и вакцинацию. Ремонт завершили — началась закупка мебели и техники.

    Кровлю, фасад и отделку Центра здоровья улучшили в Воскресенске | Изображение 2

    Пока обновляли медицинский центр, специалисты принимали пациентов в поликлинике № 1 Воскресенской первой районной больницы.

    В ближайшее время Центр здоровья возобновит работу — это произойдет сразу после установки мебели и техники.