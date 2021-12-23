Кровлю, фасад и отделку Центра здоровья улучшили в Воскресенске

Центр здоровья отремонтировали в районной больнице Воскресенска. Там улучшили кровлю, фасад, внутреннюю отделку и инженерные коммуникации.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, ремонт выполнили за четыре месяца.

Нам было важно создать такие условия, чтобы медицинским специалистам было комфортно работать, жителям — заниматься здоровьем Светлана Стригункова.

В Центре здоровья проводят диспансеризацию, профосмотры и вакцинацию. Ремонт завершили — началась закупка мебели и техники.

Пока обновляли медицинский центр, специалисты принимали пациентов в поликлинике № 1 Воскресенской первой районной больницы.

В ближайшее время Центр здоровья возобновит работу — это произойдет сразу после установки мебели и техники.