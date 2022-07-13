Центр защиты бизнеса помог еще 150 предпринимателям Подмосковья

Центр защиты бизнеса проконсультировал 155 предпринимателей Подмосковья во втором квартале года. Больше половины из них обратились по вопросам получения мер поддержки, рассказала зампред правительства — глава подмосковного Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Центр защиты бизнеса поддерживает предпринимателей в развитии и защите деятельности — помогает снимать административные барьеры, оказывает информационную и юридическую поддержку.

«Во втором квартале специалисты центра оказали помощь 155 предпринимателям, более половины из которых обратились по вопросам получения мер поддержки. Также бизнес обращался по имущественным вопросам, вопросам открытия бизнеса и многим другим», — рассказала Зиновьева.

Так, предприниматель из Дубны получил юридическую консультацию бесплатно — по вопросам участия в аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов. Другой заявитель обратился по поводу технического присоединения к воде и водоотведения автомойки. Каждый из них получил необходимую помощь.

Зампред также отметила, что в результате работы центра 17 бизнесменов заключили договоры на получение льготных кредитов.

Узнать подробнее о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье можно на инвестиционном портале.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о льготах, которые могут получить предприниматели области.