Центр защиты бизнеса от незаконного уголовного преследования появился в Подмосковье

В Московской области появилась площадка для публичного обсуждения случаев незаконного уголовного преследования бизнеса и давления на предпринимателей со стороны органов власти.

Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» создан по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области. На первом же заседании в Одинцовском городском округе обсудили три случая.

«Наша основная задача — это защита прав предпринимателей от коррупционных проявлений со стороны должностных лиц, от необоснованного уголовного преследования, в том числе от недобросовестной конкуренции. Сегодня мы вводим новую веху в нашей работе, и теперь с коллегами адвокатами мы будем рассматривать такие вопросы», — рассказала Наталья Чудакова, руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Главный принцип новой площадки — гласность и открытость. Придавая проблемным случаям публичность через средства массовой информации, можно достигнуть справедливого расследования дел в пользу предпринимателей.

Центр общественных процедур принимает обращения от всех, кто считает, что его незаконно преследуют в суде, давят через административные ресурсы или вымогают взятку, создавая препятствия для бизнеса.