Подмосковье 23 марта 2023, 16:35 Центр всесторонней помощи бойцам СВО открыли в торговом центре Солнечногорска

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Фонд «Дари добро» при поддержке торгово-развлекательного центра «Солнечный» открыл Центр поддержки СВО. Посетить павильон «Доброфронт» и помочь волонтерам могут все жители Солнечногорска.

Любой желающий может прийти в «Доброфронт» и стать волонтером, чтобы своими руками изготовить окопную свечу или маскировочную сеть для нужд СВО. Благодаря фонду «Дари добро» солнечногорцы уже смастерили 150 масксетей. Бойцы просят еще столько же.

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«Для плетения маскировочных сетей мы закупаем специальный материал, его в продаже нигде не найти, он называется „Оксфорд“. Может быть, есть у кого-то в рулонах? Нам одно движение из Москвы передало пять рулонов. По окопным свечам есть потребность в банках», — поделился куратор благотворительного фонда «Дари Добро» по поддержке СВО Дмитрий Литовка.

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Пока в разных концах Солнечногорска работают четыре подобных центра. Планируют открыть еще. Бизнесмены предлагают использовать для этого свои нежилые помещения и закупают все необходимое для бойцов.

«У нас предпринимательское сообщество округа очень социально ориентировано. Это и сбор гуманитарной помощи, и исполнение потребностей бойцов, это индивидуальные какие-то потребности, это и продукты питания, и какая-то техника, которая помогает в исполнении их долга — тепловизоры и квадрокоптеры», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Присоединиться к проекту может каждый. Новый павильон «Доброфронта» в микрорайоне Рекинцо работает ежедневно по 12 часов — с 10:00 до 22:00.

Здесь также устроили небольшую выставку. На стенах разместили образцы самого необходимого для солдат — тактические носилки, спецнакидки, печи для фронта и прочие изделия от волонтеров.

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