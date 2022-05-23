Центр управления регионом решил 250 тысяч проблем жителей Подмосковья с января

Центр управления регионом решил еще 250 тысяч проблем жителей Подмосковья с января. Это вопросы в самых разных сферах — от дворов и медицины до качества воды и вывоза мусора.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина подчеркнула, что каждую неделю через ЦУР решают около 10 тысяч проблем.

Мы первыми в стране создали такой центр Ирина Каклюгина.

Она добавила, что ЦУР помогает оперативно реагировать на жалобы жителей и обеспечивает обратную связь.

«Собирать жалобы и предложения стало намного удобнее, а решать проблемы — в разы быстрее», — отметила Каклюгина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что уборка дворов и подъездов — одни из приоритетных задач в социальной сфере.