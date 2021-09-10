Центр цифрового образования детей открылся в Подольске

В МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов» открылся «IT-куб». Учиться в нем могут не только воспитанники гимназии.

На базе гимназии имени Подольских курсантов открылся «IT-куб» — центр цифрового образования для детей. Учиться программированию и разрабатывать приложения могут не только воспитанники гимназии, но и ученики других образовательных учреждений. Все это абсолютно бесплатно.

«У нас ребята побеждают в различных олимпиадах, именно по информатике много победителей и призеров. Педагоги проходят переподготовки, обучаются. И после курсовой подготовки для работы в „IT-кубе“ у них горят глаза. Думаю, это и стало основополагающей идеей для открытия на базе общеобразовательного учреждения», — рассказала директор гимназии Наталья Квашеннкова.

Для детей подготовили пять просторных кабинетов общей площадью более 600 квадратных метров. Все оборудование современное и позволяет беспрепятственно получить необходимые знания и навыки в выбранном направлении. Дети уже успели протестировать компьютеры и познакомиться с программами, в которых придется работать.

«Здесь находятся довольно крутые компьютеры, которые позволяют нам работать со всеми популярными направлениями в сфере информационных технологий. Я очень рад этому. И все желающие могут попробовать это и остаться довольными, как я», — рассказал ученик восьмого класса Василий Акулинский.

В центре есть шесть направлений: системное администрирование, программирование на Python, разработка мобильных приложений, кибергигиена, робототехника и программирование VR-приложений.

«Все программы наши, которые у нас по направлениям, рассчитаны на один год. Всего лишь две программы у нас рассчитаны на два года обучения», — сообщил руководитель Валерий Сычев.

За время обучения в школе можно освоить все шесть направлений подготовки и выйти не только с аттестатом, но и с мощной базой в сфере IT. Заниматься здесь может каждый желающий с пятого по 11 класс, но могут сделать исключения и для четвероклассников. Главное — стремление и желание узнавать новое. На занятия записались уже около 400 человек.