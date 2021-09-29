Центр «Точка роста» открылся в деревне Кузяево Раменского округа

В деревне Кузяево Раменского округа появился центр под названием «Точка роста». Он открылся в местной школе в рамках президентского проекта «Образование».

В новом классе обычной сельской школы появились самые современные гаджеты и доступ к высокоскоростному интернету. Здесь и рабочие места за компьютерами, и чувствительные микроскопы. Уроки химии, физики и биологии стали увлекательнее.

Источник фото: телеканал «360»

«Я считаю, что они станут не только интереснее, но и продуктивнее. Потому что одно дело — вычерчивать на доске, обращаться к абстракции, а другое — видеть сам процесс. Даже на экране можно видеть, как меняется влажность воздуха при вдохе», — отметил учитель биологии и химии кузяевской школы Александр Соколов.

Источник фото: телеканал «360»

Тем временем в соседнем кабинете школьники собирают роботов и учатся программировать.

Я наблюдаю — горят глаза в первую очередь у педагогов. Потому что возможность работать на таком оборудовании и преподавать детям всегда открывает некий дополнительный потенциал. Конечно же, я уверена, что ребятам это тоже очень понравится Наталья Асеева председатель комитета по образованию администрации Раменского г. о.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году в Раменском округе «Точку роста» реализуют в шести образовательных учреждениях, которые расположены в селах.