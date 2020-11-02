Центр телемедицины в МОНИКИ проконсультировал первую тысячу пациентов с СОVID-19
Об этом рассказала замдиректора по организации методической и аналитической работы МОНИКИ Татьяна Чернявская. Она отметила, что телемедицинский центр работает ровно неделю — его открыли 26 октября.
«За это время проведена достаточно большая работа. Кроме больных, находившихся на искусственной вентиляции легких, на инсулинотерапии, а также с большим объемом поражений и с температурами, мы дополнительно стали приглашать к себе пациентов после инфарктов и инсультов на фоне ковидной инфекции», — отметила она.
За прошедшую неделю телемедицинский центр четко разработал алгоритм общения с пациентами. Кроме того, там дополнительно провели обучающие программы с врачами. За семь дней почти тысяча пациентов прошли консультацию в центре телемедицины.
«Надо сказать, что каждая пятая консультация у нас проходила в режиме видеосвязи. Но тем не менее 80%, пока что большой объем, идет по телефонным обзвонам. Телефонные обзвоны у нас активные. Мы получаем ежедневно данные о выписывающихся пациентах, и наши специалисты связываются по телефонам, уточняя статус больного и необходимость в помощи», — подчеркнула Чернявская.
Замдиректора по организации методической и аналитической работы МОНИКИ отметила, что в стабильном состоянии выписываются практически девять из 10 человек. Однако есть и больные, которые чувствуют ухудшение самочувствия. В первую очередь это связано с увеличением физической нагрузки, которую они получают в первый день после выписки.
С апреля 2020 года на базе МОНИКИ функционирует еще один центр. Речь идет о консультативно-диагностическом центре для больных, которые находятся в реанимационных отделениях.
«Это самые тяжелые, самые сложные пациенты с самым сложным прогнозом. В основном консультируют здесь врачи-пульмонологи и реаниматологи. Тоже очень большая работа. Почти шесть тысяч пациентов за это время проконсультировано», — подчеркнула она.
Андрей Воробьев поблагодарил команду телемедицинского центра за работу.
«Как я понимаю, начинали мы с 20 врачей, а дальше будет увеличение, усиление этой позиции. Еще раз хочу подчеркнуть важность консилиума. Для нас принципиально важно, чтобы у нас МОНИКИ по-настоящему стали флагманом всех передовых, эффективных наработок по лечению в наших стационарах и на поликлиническом звене. То есть это — стратегическая задача нашего научного института. Я очень рассчитываю, что мы эту эволюцию и ее подтверждение будем видеть каждый день», — подчеркнул он.