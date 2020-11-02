Центр телемедицины в МОНИКИ проконсультировал первую тысячу пациентов с СОVID-19

Неделю назад в Московской области заработал первый телемедицинский центр на базе Московского областного научного клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ). За это время консультацию получили почти тысяча пациентов.

Об этом рассказала замдиректора по организации методической и аналитической работы МОНИКИ Татьяна Чернявская. Она отметила, что телемедицинский центр работает ровно неделю — его открыли 26 октября.

«За это время проведена достаточно большая работа. Кроме больных, находившихся на искусственной вентиляции легких, на инсулинотерапии, а также с большим объемом поражений и с температурами, мы дополнительно стали приглашать к себе пациентов после инфарктов и инсультов на фоне ковидной инфекции», — отметила она.

Источник фото: телеканал «360»

За прошедшую неделю телемедицинский центр четко разработал алгоритм общения с пациентами. Кроме того, там дополнительно провели обучающие программы с врачами. За семь дней почти тысяча пациентов прошли консультацию в центре телемедицины.

«Надо сказать, что каждая пятая консультация у нас проходила в режиме видеосвязи. Но тем не менее 80%, пока что большой объем, идет по телефонным обзвонам. Телефонные обзвоны у нас активные. Мы получаем ежедневно данные о выписывающихся пациентах, и наши специалисты связываются по телефонам, уточняя статус больного и необходимость в помощи», — подчеркнула Чернявская.

Замдиректора по организации методической и аналитической работы МОНИКИ отметила, что в стабильном состоянии выписываются практически девять из 10 человек. Однако есть и больные, которые чувствуют ухудшение самочувствия. В первую очередь это связано с увеличением физической нагрузки, которую они получают в первый день после выписки.

С апреля 2020 года на базе МОНИКИ функционирует еще один центр. Речь идет о консультативно-диагностическом центре для больных, которые находятся в реанимационных отделениях.

«Это самые тяжелые, самые сложные пациенты с самым сложным прогнозом. В основном консультируют здесь врачи-пульмонологи и реаниматологи. Тоже очень большая работа. Почти шесть тысяч пациентов за это время проконсультировано», — подчеркнула она.

Источник фото: телеканал «360»

Андрей Воробьев поблагодарил команду телемедицинского центра за работу.

«Как я понимаю, начинали мы с 20 врачей, а дальше будет увеличение, усиление этой позиции. Еще раз хочу подчеркнуть важность консилиума. Для нас принципиально важно, чтобы у нас МОНИКИ по-настоящему стали флагманом всех передовых, эффективных наработок по лечению в наших стационарах и на поликлиническом звене. То есть это — стратегическая задача нашего научного института. Я очень рассчитываю, что мы эту эволюцию и ее подтверждение будем видеть каждый день», — подчеркнул он.