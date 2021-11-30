Центр соцобслуживания из Егорьевска занял первое место на всероссийском конкурсе

Центр соцобслуживания и реабилитации «Журавушка» из Егорьевска занял первое место на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Об этом рассказала зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Центр «Журавушка» победил в номинации «Лучшая практика развития стационарозамещающих технологий помощи детям-инвалидам». Среди призеров федерального конкурса — еще пять подмосковных социальных учреждений.

«Работа наших социальных учреждений высоко оценивается на федеральном и региональном уровне. Итоги конкурса — тому подтверждение. В центре „Журавушка“ разработали уникальную технологию реабилитации детей на дому. Ежегодно ее проходят более 200 детей-инвалидов. Уверена, опыт наших специалистов поможет и другим регионам», — отметила Ирина Каклюгина.

В федеральном этапе конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания соревновались 262 участника из 72 регионов России. По результатам конкурса были определены 45 победителей в 15 номинациях.