Подмосковье 15 февраля 2023, 12:13 Центр социального обслуживания и реабилитации в Павловском Посаде открыли после ремонта

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Центр социального обслуживания и реабилитации «Павлово-Посадский» заработал после ремонта. В течение года Министерство социального развития Подмосковья планирует обновить около 30 соцучреждений региона.

«Также для удобства и комфорта посетителей, жителей региона, которые проходят соцобслуживание на его базе, для участников „Активного долголетия“ мы закупили новое оборудование — тренажеры, сенсорные комнаты, комплексы восстановления двигательной активности и многое другое», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

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Она также подчеркнула, что ежегодно центр «Павлово-Посадский» обслуживает более восьми тысяч человек.

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