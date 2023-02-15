15 февраля 2023, 12:13
Центр социального обслуживания и реабилитации в Павловском Посаде открыли после ремонта
Центр социального обслуживания и реабилитации «Павлово-Посадский» заработал после ремонта. В течение года Министерство социального развития Подмосковья планирует обновить около 30 соцучреждений региона.
«Также для удобства и комфорта посетителей, жителей региона, которые проходят соцобслуживание на его базе, для участников „Активного долголетия“ мы закупили новое оборудование — тренажеры, сенсорные комнаты, комплексы восстановления двигательной активности и многое другое», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
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Она также подчеркнула, что ежегодно центр «Павлово-Посадский» обслуживает более восьми тысяч человек.
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Павловский посад
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