Подмосковье 13 июня 2023, 13:47 Центр содействия строительству в Подмосковье взял на сопровождение еще 31 проект Застройщик ООО "БАТИ Лосино"

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На прошлой неделе в Центр содействия строительству поступили заявки на сопровождение 3️1️ коммерческого проекта. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

Например, в Дмитрове построят складской логистический комплекс на участке площадью 26 гектаров, в Пушкино — таможенно-складской терминал на участке 14 гектаров, в Раменском округе — теплицы на площади 5,9 гектара. Также в Коломне возведут телятник на участке площадью 4,5 гектара, а в Дубне — научно-исследовательский комплекс на участке площадью 0,9 гектара.

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Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайтах css@mosreg.ru и css-mosreg.online или по телефону: 8(498) 602-00-00. Центр предоставляет все услуги бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья.

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