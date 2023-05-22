Подмосковье 22 мая 2023, 10:08 Центр содействия строительству в Подмосковье взял 30 новых проектов за неделю ООО «Птицефабрика «ЭлинарБройлер»

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Центр содействия строительству Подмосковья принял на сопровождение еще 30 коммерческих проектов за неделю. Это цеха, склады и другие объекты.

Как рассказали в Минжилполитики, в Кашире построят линию полной обработки зерна, в Сергиевом Посаде появится новая ферма, а Лыткарине — стенд для испытания перспективных систем, в Наро-Фоминске — племптицепродуктов, в Ступине — цех, а в Серпухове — склад.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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