Подмосковье 07 марта 2024, 11:25 Центр содействия строительству в Подмосковье принял заявки по 101 проекту за февраль Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Подмосковья при помощи ЦСС в феврале 2024 года выдал 101 разрешение на ввод в эксплуатацию зданий, общая площадь которых превысила 258 тысяч квадратных метров. В числе объектов — ФОКи, индустриальные парки и заводы.

Один из объектов, получивших разрешение на ввод, — завод по производству металлоконструкций в Солнечногорске. Инвестиции в проект составили миллиард рублей, а его реализация позволила создать в округе 300 рабочих мест.

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При поддержке ЦСС некоторые застройщики коммерческих и социальных объектов получили разрешение на строительство с первого раза и в максимально короткие сроки.

По словам министра правительства Московской области по государственному надзору в сфере строительства Артура Гарибяна, персональные менеджеры ЦСС помогли приступить к реализации еще одного важного объекта — ФОКа «ОКА» в Коломне. В новом спортобъекте уже в следующем году без отрыва от лечения и реабилитации смогут тренироваться спортивные сборные России.

Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте или по телефону: 8 (498) 602-00-00.

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