Подмосковье 02 мая 2023, 09:54 Центр содействия строительству в Подмосковье принял заявки еще по 41 проекту Застройщик АО "Авексима"

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Более 40 новых коммерческих зданий и центров начнут строить в Подмосковье. Среди запланированных к реализации проектов есть производственные комплексы, база отдыха и поликлиника.

В конце апреля подмосковные инвесторы представили 41 новый проект, среди которых крупное фармацевтическое производство на участке площадью 32 гектара в городском округе Солнечногорск. Также, в планах предпринимателей создать комплекс по переработке овощей в Серпухове и базу отдыха в Пушкино. В Коломне построят цех по переработке мяса, а в Мытищах — водноспортивную базу. В Электростали появится новая поликлиника.

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Центр содействия строительству будет сопровождать эти проекты и поможет инвесторам быстрее получить необходимые документы, разрешения и согласования. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.