Подмосковье 05 июня 2023, 11:35 Центр содействия строительству в Подмосковье принял 30 новых проектов за неделю ООО "Окей Вижен Технологии"

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Центр содействия строительству Подмосковья получил еще 30 коммерческих проектов на сопровождение за неделю. Это склады, ангары и заводы.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в Дмитрове построят склад площадью 27 гектаров. В Егорьевске появится экопромышленный парк, в Истре — производственно-складской комплекс, в Щелкове — ангар, а в Дубне — завод растворов для контактных линз.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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