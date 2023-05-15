Подмосковье 15 мая 2023, 10:41 Центр содействия строительству в Подмосковье принял 21 новый проект за неделю Полиграфическое предприятие в Солнечногорске / Застройщик ООО "Флексо-Пак"

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Подмосковные инвесторы представили более 20 новых коммерческих проектов на прошлой неделе. В регионе начнут строить туристический комплекс, склады, типографию и другие объекты.

Среди крупных проектов — туристический комплекс на участке площадью 8,8 гектара в Сергиевом Посаде и полиграфическое предприятие на участке 4,9 гектара в Солнечногорске. В Лобне и Долгопрудном построят крупные производственно-складские комплексы, а в Пушкино появится новое административное здание.

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Все эти проекты будут сопровождать менеджеры Центра содействия строительству. Инвесторам помогут работать без барьеров и лишних процедур. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.