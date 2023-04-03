Подмосковье 03 апреля 2023, 12:11 Центр содействия строительству в Подмосковье получил заявки по 22 проектам за неделю Сайт компании ООО "СТИВИДОР"

Читать 360tv в

За неделю подмосковный ЦСС получил на сопровождение еще 18 коммерческих проектов: четыре объекта крупного бизнеса и 14 — малого.

В Лыткарине построят кондитерское производство со складом готовой продукции, в Ступине — производство двигателей и турбин, а в Электростали — медцентр со вспомогательным зданием. Также в Раменском появится кемпинг на 15 домов.

Реклама

Центр содействия строительству при правительстве Московской области является первым в стране проектным офисом, который уже более пяти лет помогает бизнесу реализовывать различные проекты без барьеров и лишних процедур.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».