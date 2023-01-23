Подмосковье 23 января 2023, 12:20 Центр содействия строительству в Подмосковье получил заявки еще по 6 крупным предприятиям

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В конце декабря Центр содействия строительству (ЦСС) при правительстве Московской области принял шесть заявок на сопровождение объектов крупного бизнеса. Среди них предприятия в Воскресенске, Ступине, Мытищах и другие.

Так, ЦСС проследит за возведением зданий для производства по переработке животного сырья на участке площадью 14 гектаров в Воскресенске, бумаги на земле площадью 5,2 гектара в Ступине, яхт-клуба на 5,86 гектара и автозаправки на 0,25 гектара в Мытищах. Также застройщики гостиничного комплекса на участке в 0,7 гектара в Протвине и производства сильфонных компенсаторов в Домодедове попросили проследить за ходом строительства.

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Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайтах css@mosreg.ru и css-mosreg.online или по телефону: 8(498) 602-00-00. Все услуги центр предоставляет бесплатно.

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