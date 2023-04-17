17 апреля 2023, 10:21
Центр содействия строительству в Подмосковье получил заявки еще по 36 проектам
Еще 36 коммерческих объектов построят в Подмосковье. Реализацию проектов будет сопровождать центр содействия строительству.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в Волоколамске запланировали строительство конюшни, в Балашихе — спортивного комплекса, а в Истре — сыроварни.
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В Пушкино и Подольске построят склады, в Коломне — овощехранилище, а в Домодедове — центр благополучия животных.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
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