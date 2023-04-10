Подмосковье 10 апреля 2023, 11:18 Центр содействия строительству в Подмосковье получил заявки еще по 30 проектам Сайт ООО "Веза", производство холодильной техники

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Еще 30 коммерческих проектов поступило в Центр содействия строительству Подмосковья за неделю. Это склады, гостиницы, фермы и другие объекты.

Как рассказали в Минжилполитики, в Щелкове построят склад сельхозпродукции, в Серпухове — апарт-отель, в Подольске — гараж для хранения техники.

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Также во Фрязине появится завод холодильников, в Серпухове — ферма, а в Богородском — производственно-складской комплекс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил рост малого бизнеса. По словам губернатора, одной из важных задач, которые стоят перед властями, является сопровождение проектов предпринимателей.

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