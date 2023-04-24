Подмосковье 24 апреля 2023, 09:58 Центр содействия строительству в Подмосковье получил заявки еще по 29 проектам Открытый источник

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Почти 30 новых проектов приняли в Центре содействия строительству в Подмосковье за неделю. В регионе будут построены новые производственные комплексы, склады, комплекс для агротуризма и другие объекты.

Агротуристический комплекс построят на участке площадью 10 гектаров в Волоколамском городском округе. В Солнечногорске реализуют проект завода оборудования для водоподготовки промышленного и бытового назначения. Новые склады построят в Лобне и Химках, а в Раменском создадут производство пищевых продуктов. Цех по обработке камня и мрамора появится в городском округе Чехов.

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Центр содействия строительству будет сопровождать эти проекты и поможет инвесторам быстрее получить необходимые документы, разрешения и согласования. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.