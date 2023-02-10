Подмосковье 10 февраля 2023, 13:32 Центр содействия строительству в январе помог ввести в эксплуатацию 23 объекта в Подмосковье

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В январе этого года Центр содействия строительству (ЦСС) помог ввести в эксплуатацию 23 нежилых объекта в Московской области. Это порядка 150 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. Благодаря завершению строительства в регионе создали 765 рабочих мест.

Так, в Щелкове ввели в эксплуатацию 81 тысячу квадратных метров, в Кашире — 52 тысячи, а в Домодедове — три тысячи. В основном это производственные помещения и объекты торговли.

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Также в январе разрешение на строительство получили 43 коммерческих здания. Их общая площадь составляет 115 тысяч квадратных метров. Возведение объектов сопровождает ЦСС. После завершения работ в Подмосковье появится дополнительное 351 рабочее место.

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Так, в Воскресенске построят 23 тысячи «квадратов», в Одинцове — 17 тысяч, а в Богородском — 16 тысяч квадратных метров нежилых зданий. Их будут использовать под производство или в сфере туризма.

Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте центра, по электронной почте css-mosreg.online или по телефону: 8(498) 602-00-00. Все услуги предоставляются бесплатно.

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