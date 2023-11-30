Подмосковье 30 ноября 2023, 22:22 Центр содействия строительству провел для подмосковных предпринимателей конференцию в Солнечногорске Главгосстройнадзор МО

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В Солнечногорске прошла конференция «Меры поддержки строительной отрасли в 2023–2024 годах. Меры поддержки банков» для подмосковных предпринимателей. Центр содействия строительству региона рассказал коммерсантам о семи шагах получения разрешения на строительство, сообщили в главном управлении государственного строительного надзора Подмосковья.

С докладом выступила представитель организации Надежда Чепурная. Она заявила, что благодаря работе ЦСС стало возможным сокращение срока выхода на стройку объектов на 25%.

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«Представленная услуга „Градостроительная проработка инвестиционного проекта“, позволяющая оценить потенциал и градостроительные ограничения территории, а также возможные риски в рамках реализации проект стала самой востребованной темой у гостей и участников», — уточнили в управлении.

В конце 30 предпринимателей получили очно консультацию центра. В мероприятии поучаствовали представители «Сбербанка», «ВТБ Банка» и «Альфа Банка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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