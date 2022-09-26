Подмосковье обменялось строительным опытом со Свердловской областью | 360°

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Подмосковье обменялось строительным опытом со Свердловской областью

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Центр содействия строительству Подмосковья помогает реализовывать проекты в регионе уже пять лет. Исполняющая обязанности председателя Вера Пожидаева провела встречу с коллегами из Свердловской области чтобы поделиться опытом.

Во встрече участвовали первый замминистра по управлению государственным имуществом Елена Николаева и исполняющая обязанности главы Мининвеста региона Елена Хлыбова. Они обсудили открытие центра в Свердловской области, а также вопросы проектирования, строительства, сопровождения инвесторов и другие.

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ЦСС Подмосковья существует с 2017 года. Его работа помогла сократить срок реализации проектов строительства.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

Строительство

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