Подмосковье обменялось строительным опытом со Свердловской областью | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 09:49 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Подмосковье обменялось строительным опытом со Свердловской областью

Читать 360tv в

Центр содействия строительству Подмосковья помогает реализовывать проекты в регионе уже пять лет. Исполняющая обязанности председателя Вера Пожидаева провела встречу с коллегами из Свердловской области чтобы поделиться опытом.

Во встрече участвовали первый замминистра по управлению государственным имуществом Елена Николаева и исполняющая обязанности главы Мининвеста региона Елена Хлыбова. Они обсудили открытие центра в Свердловской области, а также вопросы проектирования, строительства, сопровождения инвесторов и другие.

Реклама

ЦСС Подмосковья существует с 2017 года. Его работа помогла сократить срок реализации проектов строительства.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

0 0 0 0 0 0