Центр содействия строительству Подмосковья поделился опытом с коллегами из регионов

Межрегиональной форум по внедрению инвестиционного стандарта проходит в Подмосковье. На мероприятии собрались команды со всей России.

На форме с докладом о работе первого в стране проектного офиса выступила исполняющий обязанности председателя Центра содействия строительству при правительстве региона Вера Пожидаева. Она рассказала о центре, который с 2017 года сопровождает проекты строительства коммерческой недвижимости в Подмосковье от проекта до объекта.

Центр содействия строительству осуществляет проектный подход к решению вопросов по град деятельности, помогает принять все решения по градостроительной деятельности в одном месте. ЦСС — это единая площадка, на которой собраны 100 сотрудников десяти служб и ведомств. Каждый проект сопровождает персональный менеджер ЦСС.

Благодаря работе ЦСС сроки от проекта до реализации уменьшились с трех до полутора лет. Практически все услуги переведены в электронный вид, а 12 процедур были упразднены.

В онлайн перевели 20 федеральных услуг, 14 из них можно получить на сайте uslugi.mosreg.ru Сократилось также время оказания услуг и упростились требования для их получения.

Например, сроки установления санитарной зоны уменьшились с двух месяцев до 15 дней, а согласование Росавиации — с двух месяцев до 20 дней. Благодаря совместной работе с министерством сельского хозяйства и Росрыболовством ежегодно около 700 застройщиков освобождены от согласования строительства.

В данный момент на сопровождении в центре находятся более четырех тысяч проектов. Ежегодно обеспечивается ввод в эксплуатацию около четырех миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости. Всего за 5,5 лет введено 19,4 миллионов квадратных метров. Ежегодно благодаря этой работе создается порядка 50 тысяч новых рабочих мест.