Центр содействия строительству Подмосковья поделился опытом с коллегами из Новгородской области | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 17:49 Центр содействия строительству Подмосковья поделился опытом с коллегами из Новгородской области

Читать 360tv в

Делегация из Новгородской области посетила Центр содействия строительству при правительстве Подмосковья. Главной темой встречи стал вопрос о работе и взаимодействии с муниципалитетами и федеральными ведомствами.

Центр содействия строительству при правительстве Московской области помогает бизнесу региона с 2017 года. Первый в стране проектный офис посещают коллеги из других регионов с целью узнать больше об успешной работе центра и применить его практики в своей работе.

Реклама

Делегацию из Новгородской области возглавили заместитель министра инвестиционной политики Новгородской области Юлия Алексеева и директор ГОАУ «Агентство развития Новгородской области» Александр Дементьев. Встречу с коллегами провела исполняющая обязанности председателя ЦСС при правительстве Подмосковья Вера Пожидаева.

Реклама

На встрече обсудили основные аспекты взаимодействия с застройщиками, возникающие при проектировании и строительстве, порядок сопровождения инвесторов и варианты решений острых вопросов по согласованию и получению исходной документации.

Благодаря работе ЦСС, срок реализации проектов строительства коммерческой недвижимости в Московской области был сокращен. Каждый проект ведет персональный менеджер. Кроме того, все региональные и муниципальные услуги по получению разрешений оптимизированы и переведены в электронный вид.