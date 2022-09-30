Центр содействия строительству бесплатно поможет инвесторам в Подмосковье | 360°

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Центр содействия строительству бесплатно поможет инвесторам в Подмосковье

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Менеджеры ЦСС сопровождают инвестиционные проекты в Московской области и помогают инвесторам быстрее получить нужные документы с 2017 года. Все услуги Центр оказывает бесплатно.

Чтобы попасть на сопровождение в ЦСС, нужно позвонить в колл-центр по единому номеру 8-498-602-00-00 или оставить заявку на портале css-mosreg.online.

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После этого за проектом закрепляется персональный менеджер, который будет сопровождать проект на всех стадиях реализации. Он подготовит подробную дорожную карту — пошаговую инструкцию под конкретный проект, устранит административные барьеры при получении согласований и разрешений, и будет всегда на связи с инвестором.

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Подробности проекта можно будет обсуждать как очно, так и онлайн. В удобное время на рабочей встрече или по телефону в рамках дистанционного совещания обговариваются все нюансы стройки.

Попасть на сопровождение ЦСС возможно на любой стадии реализации проекта — от идеи до ввода в эксплуатацию.

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