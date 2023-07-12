Подмосковье 12 июля 2023, 13:07 Центр «Сириус» пригласил педагогов Подмосковья на курс подготовки школьников к олимпиаде по биологии Unsplash

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Педагоги из Подмосковья смогут поучаствовать в программе повышения квалификации «Сириуса» по программе основ подготовки обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников по биологии. Зарегистрироваться на курс можно до 4 августа.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, к участию приглашают не более 40 учителей. Пройти регистрацию можно по ссылке.

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«Участников ждет знакомство с методиками и технологиями подготовки школьников к участию во ВсОШ по биологии, с опытом работы методических комиссий и жюри различных этапов предметных олимпиад, особенностями организации проектной и исследовательской деятельности», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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