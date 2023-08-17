Подмосковье 17 августа 2023, 10:59 Центр сборки трансформаторных подстанций построили в поселке Фряново пресс-служба администрации городского округа Щелково

Читать 360tv в

Комплекс по сборке трансформаторных подстанций построили в поселке Фряново городского округа Щелково. Новое предприятие создаст 53 рабочих места.

Производственный центр возвели менее чем за два года. Там будут выпускать 300 блочно-модульных трансформаторных подстанций в год.

Реклама

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области уже проверили здание и системы противопожарной защиты в нем.

«Выполнение требований безопасности — одна из важнейших процедур при строительстве новых производств в округе. В этой части не может быть никаких компромиссов. Предприниматели создают современные и безопасные предприятия, а мы совместно с надзорными органами помогаем соблюсти все нормы», — отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей региона. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».