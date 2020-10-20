Новый центр репродуктивного здоровья подростков в Долгопрудном помог 300 пациенткам

Полтора месяца назад в Долгопрудном заработал новый центр охраны репродуктивного здоровья подростков из Подмосковья. За это время он помог уже 300 пациентам: 42 девушки завершили лечение, а 252 юных жительницы прошли диспансеризацию.

Центр расположили в Долгопрудненской центральной городской больнице. Он рассчитан на 50 посещений в смену. Круглосуточно здесь работают десять стационарных коек.

Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Она отметила, что современный комплекс соответствует высоким стандартам.

Он был создан для оказания в условиях одной клиники специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи детям и подросткам Светлана Стригункова.

Юные пациентки, как подчеркнула Стригункова, требуют особого внимания врачей и создания узкоспециализированного центра. В этом месте обеспечили все условия.

Контакты

Подростков принимают с 08:00 до 20:00. Здесь доступны плановая и экстренная госпитализации в гинекологическое отделение. Оно расположено по адресу: город Долгопрудный, улица Павлова, дом № 2.

Направление на консультацию жители любого городского округа Подмосковья могут получить у своего лечащего врача.

Кроме того, на платформе «ZOOM» создали канал для проведения телемедицинских консультаций.