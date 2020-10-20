Новый центр репродуктивного здоровья подростков в Долгопрудном помог 300 пациенткам
Центр расположили в Долгопрудненской центральной городской больнице. Он рассчитан на 50 посещений в смену. Круглосуточно здесь работают десять стационарных коек.
Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Она отметила, что современный комплекс соответствует высоким стандартам.
Он был создан для оказания в условиях одной клиники специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи детям и подросткамСветлана Стригункова.
Юные пациентки, как подчеркнула Стригункова, требуют особого внимания врачей и создания узкоспециализированного центра. В этом месте обеспечили все условия.
Контакты
Подростков принимают с 08:00 до 20:00. Здесь доступны плановая и экстренная госпитализации в гинекологическое отделение. Оно расположено по адресу: город Долгопрудный, улица Павлова, дом № 2.
Направление на консультацию жители любого городского округа Подмосковья могут получить у своего лечащего врача.
Кроме того, на платформе «ZOOM» создали канал для проведения телемедицинских консультаций.