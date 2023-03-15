Подмосковье 15 марта 2023, 10:09 Центр ремонта и обслуживания грузовиков построят в Горках Ленинских

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Комплекс для ремонта и обслуживания грузовиков КамАЗ откроют в Горках Ленинских. Разрешение на строительство выдало Министерство жилищной политики Подмосковья.

Инвестиции в проект составят 250 миллионов рублей. Комплекс будет специализироваться на обслуживании грузовиков марки КамАЗ.

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Здание площадью более 2,6 тысячи «квадратов» оснастят ремонтными ямами, тормозными стендами, оборудованием для диагностики и ремонта. Здесь будут сделаны линии раздачи масла. В смену планируется обслуживать до 14 машин. В центре будет создано более 60 вакансий для жителей Подмосковья.

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Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья.

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