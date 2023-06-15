Подмосковье 15 июня 2023, 17:56 Центр реабилитации в Рузе помог восстановить участнику СВО поврежденную ногу

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Участник СВО Владислав получил ранение после подрыва на мине. На днях мужчина впервые встал на ноги в центре реабилитации в Рузе.

Владислав добровольцем ушел на фронт в марте прошлого года.

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«Я лишился правой ступни, можно сказать, ноги, потому что-то, что осталось, не выполняет роль ноги, на нее наступать нельзя», — сообщил пострадавший.

В центре восстановительной терапии воинов-интернационалистов под Рузой при поддержке фонда «Время своих» Владислав сделал то, о чем мечтал долгое время — пойти.

«Когда надели протез, я расплакалась, я должна вам признаться, у меня глаза были, ну я прям сдерживалась, чтобы никого своими слезами не смущать», — сообщила жена бойца Алина.

«После подрыва, тогда было очень сразу много мыслей в голове, то есть, в первую очередь не о ноге. Я думал о том, что мы можем умереть, потому что мы находились на минном поле. Потом уже, когда я оказался в госпитале, вот тогда я пытался осмыслить, что у меня ноги нет, что мне с этим можно делать. Но я понимал, что ничего особо страшного не будет», — заявил участник СВО.

Семья понемногу начинает гулять по санаторию. В будущем Владислав собирается продолжить работу журналистом.

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