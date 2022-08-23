Центр реабилитации и диагностики построят в Химках в 2023 году

Частный центр реабилитации и диагностики построят в Химках. Проект получил разрешение на строительство, его планируют реализовать за восемь месяцев.

Площадь здания составит 500 квадратных метров, в его строительство инвестируют 46 миллионов рублей. В центре пациенты будут восстанавливаться после полученных травм и перенесенных болезней. Они смогут проходить физиотерапию и заниматься гимнастикой. Внутри обустроят залы с раздевалками и душевыми, а также кабинеты диагностики и лечащих врачей.

Реализацию проекта будет сопровождать Центр содействия строительству.

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