Центр реабилитации для слепоглухих построят в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде начали строить социально-реабилитационный центр для слепоглухих. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Сейчас строители проводят подготовительные работы, размечают территорию и организуют временные подъездные дороги.

После завершения подготовительного этапа подрядчик ООО «Инвестиционно-строительная компания „Родина“» начнет основные работы.

В центре будут блоки жилых помещений и мастерские. Помимо этого, для слепоглухих построят бассейн, спортивный и актовый залы, столовую с пищеблоком и медицинские кабинеты. Территорию около центра благоустроят и озеленят.

Учреждение предназначено для адаптации и социализации молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Его построят около действующего интерната. Вместе они будут представлять собой комплекс по реабилитации слепоглухих.

Завершить строительство планируют в 2023 году.