Вылечить и не дать исчезнуть. Центр реабилитации диких животных появится под Волоколамском

Помогать диким животным, попавшим в беду, будут под Волоколамском. Там откроется специальный центр реабилитации.

Источник фото: www.moscowzoo.ru

Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском открыл свои двери для посетителей в марте. Раньше территория была закрыта, здесь занимались исключительно научной работой.

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«Важно, что сюда пошли люди, не так давно Центр открыл свои двери. Раньше это была закрытая организация, а потом пришли к выводу, что и в рамках наших программ „Зима в Подмосковье“ и „Лето в Подмосковье“ этот центр был открыт, за что большое спасибо. И сразу достаточно большой поток сюда хлынул, потому что животные — детям всегда это очень интересно, любознательно», — сказала вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

Первые группы посетили территорию парка еще зимой 2018–2019 годов. Официальное открытие состоялось в марте этого года. Подобный объект — «Зоосад» — есть в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

У владельцев зоопарка большие планы по развитию. В соответствии с недавно принятым законом о защите животных, на 60 гектарах было решено открыть центр реабилитации диких зверей, попавших в беду.

«Здесь работают уникальные специалисты, потому что это крупнейший в стране центр по реабилитации и воспроизводству животных. Мы сегодня видели антилопу, которой нет ни в Московском зоопарке, ни вообще в зоопарках нашей страны. Сюда привозят животных, которые попали в тяжелую ситуацию. Здесь лечат, воспроизводят, не дают исчезнуть определенным видам. Это уникальное место, где животных примут, вылечат и помогут», — отметила Наталья Виртуозова.

Гостям предлагают различные виды экскурсий: прогулочные, на машине, на лошадях. Зимой будут организованы катания на хаски. Также здесь можно посетить террариум, где представлена большая коллекция неядовитых змей. Специалисты увлекательно расскажут о каждом виде.

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В Центре воспроизводства редких животных есть действительно уникальные представители. Например, три года назад сюда приехал леопард Николай, который попал в беду и лишился трех фаланг пальцев. Было решено, что леопард не сможет справиться с хищниками, поэтому его передали в зоопарк Волоколамска. Николаю здесь нашли невесту, и в прошлом году у них появились котята.

Сотрудники Центра обеспокоены низким уровнем экологической культуры. Об этом говорила и Наталья Виртуозова.

«Мы все хотим дышать чистым воздухом, ходить по чистым лужайкам. Вот люди сюда приехали — мусора сразу много стало, бросают мусор возле вольеров. Везде написано: „Нельзя кормить животных“ — кормят активно. Наша с вами задача первая — это рассказывать, объяснять людям, пропагандировать экологическую культуру. Это касается и сохранения животных, и раздельного сбора мусора», — заявила вице-губернатор.