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    25 мая 2022, 10:49

    Центр развития цифровых технологий Maximum появился в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новая IT-компания Maximum появилась в Подмосковье. На работу пригласили разработчиков, архитекторов баз данных, аналитиков. Задача — создавать цифровые сервисы в сферах медицины, образования, культуры, спорта.

    Центр развития цифровых технологий Maximum появился в Подмосковье | Изображение 1

    Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, это аккредитованная компания, на которую распространяются все меры государственной поддержки.

    Среди них льготное кредитование, льготная ипотека, отсрочка от армии.

    Сотрудники центра и Мингосуправления продолжают работать над масштабными цифровыми проектами и сервисами для жителей Подмосковья

    Надежда Куртяник.

    Задача центра — разрабатывать инновационные решения для улучшения качества жизни в Подмосковье.

    «Мы усиливаем команду и ищем талантливых разработчиков, а также архитекторов баз данных, аналитиков, руководителей», — сообщила Надежда Куртяник.

    По ее словам, на работу ждут как опытных, так и начинающих специалистов. Прислать резюме можно на электронную почту maximum_hr@mosreg.ru, через портал hh.ru или Telegram.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал запуск программы поддержки IT-компаний в Подмосковье.