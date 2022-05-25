Центр развития цифровых технологий Maximum появился в Подмосковье

Новая IT-компания Maximum появилась в Подмосковье. На работу пригласили разработчиков, архитекторов баз данных, аналитиков. Задача — создавать цифровые сервисы в сферах медицины, образования, культуры, спорта.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, это аккредитованная компания, на которую распространяются все меры государственной поддержки.

Среди них льготное кредитование, льготная ипотека, отсрочка от армии.

Сотрудники центра и Мингосуправления продолжают работать над масштабными цифровыми проектами и сервисами для жителей Подмосковья Надежда Куртяник.

Задача центра — разрабатывать инновационные решения для улучшения качества жизни в Подмосковье.

«Мы усиливаем команду и ищем талантливых разработчиков, а также архитекторов баз данных, аналитиков, руководителей», — сообщила Надежда Куртяник.

По ее словам, на работу ждут как опытных, так и начинающих специалистов. Прислать резюме можно на электронную почту maximum_hr@mosreg.ru, через портал hh.ru или Telegram.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал запуск программы поддержки IT-компаний в Подмосковье.