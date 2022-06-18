Центр разработки препаратов для защиты растений появится в Черноголовке

Петербургский экономический форум принес Московской области несколько десятков контрактов на общую сумму 140 миллиардов рублей.

Огромное внимание на форуме уделили проектам в сфере импортозамещения. Важнейшая задача — защитить от проблем из-за нарушенной логистики сельское хозяйство. В Черноголовке будет создан научно-исследовательский центр по разработке препаратов для защиты растений. Соглашение об этом подписали Андрей Воробьев и генеральный директор Фирмы «Август» Михаил Данилов. Цель проекта — создавать новые эффективные химические средства защиты растений, которые заместят импорт и позволят российским аграриям спокойно работать. Кроме того, продукция будет отправляться в страны СНГ и дальнего зарубежья. Компания обеспечит рабочими местами около 200 человек. Общий объем инвестиций — 3,4 миллиарда рублей.

В Наро-Фоминском городском округе построят новый племенной репродуктор бройлерных кур. Выпуск первой продукции запланирован на 2023 год. Предполагаемый объем инвестиций составит около пяти миллиардов рублей. На предприятии планируют производить высокопродуктивных цыплят, из яиц которых птицефабрики получат качественных отечественных бройлеров.

Компания «Агроинновация» построит в Шаховской картофелехранилище. Подписано соглашение о сотрудничестве по производству действующих веществ гербицидов в Щелкове. Что поможет создать еще 500 рабочих мест.

В развитие семеноводческого агропромышленного комплекса в Коломне инвестируют больше миллиарда. Здесь появится несколько сотен новых вакансий для местных жителей.

Более 1000 рабочих мест также появится в Серпухове. Там возобновят производство лифтов.

«Надеемся, что перезагрузка пройдет успешно и предприятие выйдет на максимальную мощность — 12 тысяч лифтов в год» — заявил Андрей Воробьев на форуме.

Основная доля инвестиций по традиции приходится на инфраструктурные проекты.

Сразу пять частных индустриальных парков в Лобне, Мытищах и Одинцовском округе построит в Подмосковье ГК «Михайловский девелопмент».

Индустриальный парк — это многофункциональная зона, в которой резиденты смогут получить максимальную гибкость трансформации своих бизнесов и синергию от их комбинации. В таком деловом кластере происходит взаимодействие поставщиков, покупателей, ретейлеров и контрагентов. Благодаря широкому выбору видов разрешенного использования в индустриальном парке будут обеспечены производственные и складские зоны, зоны делового управления и общественного питания, торговли, а также гостиницы. При запуске индустриальных парков регион получит более 12 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций на первом этапе составит около 20 миллиардов рублей.

Несмотря на изменившуюся международную обстановку, у Подмосковья по итогам форума появилось сразу несколько новых иностранных инвесторов.

Индийская компания разместит в регионе производство препаратов для лечения онкологических заболеваний и предприятие по химическому синтезу фармацевтических субстанций. Продукция предназначена для лекарств, которые в настоящее время импортируются из Европы и США. Индийцы готовы вложить около шести миллиардов рублей в область. На новом высокотехнологичном предприятии появится более 800 рабочих мест.

Австрийские партнеры будут выпускать в Подмосковье системы водоподготовки. Комплекс компании BWT по производству оборудования для очистки воды промышленного и бытового назначения будет расположен на территории индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск. Это контракт на миллиард рублей и несколько сотен новых рабочих мест в регионе.