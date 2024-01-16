Подмосковье 16 января 2024, 10:57 Центр рассеянного склероза открыли в МОНИКИ Минздрав Московской области

Читать 360tv в

Еще один центр рассеянного склероза открылся в Подмосковье. Он стал восьмым в регионе. Медучреждение расположилось на базе консультативно-диагностического центра МОНИКИ имени Владимирского в Реутове.

«С 2021 года в Подмосковье развивается сеть центров рассеянного склероза. Главная задача — сделать медицинскую помощь пациентам с данным заболеванием доступнее. Жители Реутова и соседних территорий смогут получать лечение, направления и рецепты фактически рядом с домом», — подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

Обратиться за медпомощью можно бесплатно, по полису ОМС. На консультацию к врачу центра направит лечащий врач из поликлиники.

«У многих пациентов с рассеянным склерозом есть двигательные нарушения, трудности с передвижением, нарушения речи, поэтому наличие специализированной помощи рядом с пациентом очень востребовано в настоящее время», — сообщил руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ Максим Сутормин.

Так как центр находится в филиале МОНИКИ, это медучреждение третьего уровня. Здесь проводят окончательную диагностику и подбирают терапию для каждого пациента

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Подмосковья. В Московской области уже пересмотрели организацию рабочего пространства в больницах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».