Центр рассеянного склероза открыли в Химках. Таких в Подмосковье шесть

Центр рассеянного склероза и нейроиммунологических заболеваний появился в Химках. Его открыли в местной областной больнице. Жителям уже не придется ездить в МОНИКИ за профильной помощью.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, центр стал шестым в Подмосковье. Здесь окажут помощь пациентам, страдающим рассеянным склерозом.

Жителям Химок и ближайших округов теперь не надо ездить за помощью к специалистам в МОНИКИ Светлана Стригункова.

Обратиться в Центр рассеянного склероза в Химках смогут жители Лобни, Солнечногорска, Клина, Дмитрова, Талдома, Долгопрудного, Дубны.

Подобные учреждения уже работают в Одинцове, Ногинске, Подольске, МОНИКИ и больнице имени Розанова в Пушкино.