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    22 декабря 2021, 15:58

    Центр рассеянного склероза открыли в Химках. Таких в Подмосковье шесть

    Центр рассеянного склероза открыли в Химках

    Анастасия Аброськина

    Центр рассеянного склероза и нейроиммунологических заболеваний появился в Химках. Его открыли в местной областной больнице. Жителям уже не придется ездить в МОНИКИ за профильной помощью.

    Центр рассеянного склероза открыли в Химках. Таких в Подмосковье шесть | Изображение 1

    Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, центр стал шестым в Подмосковье. Здесь окажут помощь пациентам, страдающим рассеянным склерозом.

    Жителям Химок и ближайших округов теперь не надо ездить за помощью к специалистам в МОНИКИ

    Светлана Стригункова.

    Обратиться в Центр рассеянного склероза в Химках смогут жители Лобни, Солнечногорска, Клина, Дмитрова, Талдома, Долгопрудного, Дубны.

    Подобные учреждения уже работают в Одинцове, Ногинске, Подольске, МОНИКИ и больнице имени Розанова в Пушкино.